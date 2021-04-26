В Лос-Анджелесе объявили победителей премии "Оскар"

Лучшим фильмом стала картина "Земля кочевников"

В Лос-Анджелесе завершилась 93-я церемония вручения кинопремии "Оскар". В этом году звание лучшего фильма досталось картине Хлои Чжао "Земля кочевников".

При этом актриса Фрэнсис Макдорманд, исполнившая в фильме главную роль, получила приз за лучшую женскую роль, а сама Хлоя Чжао стала лучшим режиссером года.

Приз за лучшую мужскую роль достался Энтони Хопкинсу, сыгравшему в фильме "Отец".

"Оскар" за лучший оригинальный сценарий ушел британской актрисе и режиссеру Эмиральд Феннел, которая написала сценарий для фильма "Девушка, подающая надежды". Лучший адаптированный сценарий у фильма "Отец". Лучшей иностранной картиной жюри назвало фильм датского режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Лучшим анимационным фильмом стала "Душа", а статуэтку за лучший документальный фильм получила картина "Мой учитель - осьминог".

В номинации "Лучшая актриса второго плана" победила южнокорейская актриса Юн Ё-джон за роль в фильме "Минари". Лучшим актером второго плана в этом году признан Дэниэл Калуя за фильм "Иуда и Черный мессия". Картина "Манк" взяла сразу два "Оскара" - за лучшую операторскую работу и декорации. Ну а лучшей оригинальной композицией эксперты назвали Fight for You из фильма "Иуда и черный мессия". "Доводу" достался "Оскар" за спецэффекты.

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