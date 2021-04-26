Программа поощрения пенсионеров за вакцинацию от COVID-19 стартует в Москве

Горожанам приготовили "Миллион призов"

Москвичи старше 60 лет начнут получать поощрения за прививку от коронавируса. Это станет приятным бонусом для тех, кто и без того мотивирован на вакцинацию, считают эксперты. Программа поощрения вакцинации "Миллион призов" для привившихся от коронавируса пожилых горожан стартует 27 апреля, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Пожилым людям особенно важно защитить себя прививкой. Врачи говорят, что эпидемиологическая ситуация усложняется. По сравнению с началом года показатели летальности от коронавируса выросли с 2 до 4%. По мнению медиков, это может говорить о том, что люди реже стали обращаться за медицинской помощью, появилось некое благодушное настроение. В этой ситуации все способы популяризации вакцинации крайне важны.

Как сообщил мэр, пожилые москвичи с полисом ОМС, которым сделали первую прививку, получат подарочную карту на 1 тысячу рублей – или же промокод на эту сумму. Карты будут выдавать в поликлиниках и пунктах вакцинации. Воспользоваться этим бонусом можно в магазинах, аптеках и ресторанах - партнерах программы.

Собянин отметил, что программа "Миллион призов" - не только поддержка для пожилых жителей Москвы. Она простимулирует потребительский спрос, поможет столичному бизнесу быстрее справиться с последствиями пандемии, а ускорение вакцинации спасет тысячи человеческих жизней.

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