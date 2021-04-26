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Россияне назвали необходимый для хорошей жизни доход

08:51
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Почти 40% россиян нужно не меньше 50-80 тысяч

Россияне назвали размер месячного дохода, необходимого для нормальной жизни. По мнению 38% опрошенных, для этого им нужно 50-80 тысяч рублей.

11% респондентов считают достойным доход в 50 тысяч рублей на человека в месяц, 28% смогли бы нормально жить на 80-120 тысяч. Еще 15% опрошенных чувствовали бы себя уверенно при доходе от 120 до 200 тысяч в месяц. Девять процентов россиян для нормальной жизни хотят получать не менее 200 тысяч рублей. Такие данные приводятся в исследовании банка "Открытие", пишет РИА Новости.

Три четверти россиян сейчас своим доходом недовольны, они хотят зарабатывать больше. 70% из них готовы искать для этого подработку, а 10% уже этим занимаются. 11% опрошенных заявили, что довольны своим нынешним заработком, больше всего таких в Москве и Подмосковье, а меньше всего – на Дальнем Востоке.

При этом, по данным банка, сейчас только у 70% россиян есть постоянная работа. Наибольший процент трудоустроенных – в Центральном федеральном округе, наименьший – на Северном Кавказе и СЗФО.

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