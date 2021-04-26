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Отдыхающим на родине россиянам предложили продлить отпуск

08:55
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Можно получить дополнительную неделю отдыха

Россиянам, выбирающие местом для отдыха Россию, предложили предоставить дополнительную отпускную неделю. С соответствующей инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.

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"Прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней", - обратился Хамзаев к главе российского правительства Михаилу Мишустину.

Хамзаев отметил, что желающим продлить отпуск нужно будет приобрести туристическую путевку или оплатить гостиницу в одной из туристических зон на срок от десяти суток. По словам автора инициативы, ежегодно миллионы российских граждан отправляются отдыхать на иностранные курорты и оставляют там десятки миллиардов рублей, передает RT.

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