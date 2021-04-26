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Генерал ФСБ рассказал о версии теракта на Чернобыльской АЭС

08:53
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Такая возможность рассматривалась очень серьезно

После аварии на Чернобыльской атомной электростанции эксперты изучили всю историю ЧАЭС с момента начала ее строительства. Выяснилось, что строительство станции велось со множеством нарушений – в частности, по технологии, по качеству материалов. Рассматривалась версия о том, что причиной аварии стало обрушение каких-либо конструкций, рассказал генерал-майор ФСБ России в отставке Анатолий Ткачук.
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По словам Ткачука, в свое время занимавшего должность начальника оперативной группы КГБ СССР по войскам чернобыльской зоны, версия теракта также рассматривалась  "самым серьезным образом". Любая информация перепроверялась самым тщательным образом с привлечением специалистов разного профиля.

35 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской АЭС взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. Огромное количество радиоактивных веществ было выброшено в окружающую среду. Рассмотрев все версии аварии, эксперты пришли к выводу, что основной причиной аварии стали грубые нарушения персоналом четвертого блока правил эксплуатации АЭС. Признано, что действия сотрудников привели к тому, что реактор, имевший ряд конструкционных недостатков, попросту не мог не взорваться, передает РИА Новости.

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