ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Работодатели высказали свое отношение к продлению майских праздников

09:07
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая

Больше половины российских работодателей (54%) не определились, будут ли работать с 4 по 7 мая или сделают эти дни выходными.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. Он отметил, что это позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Согласно экспресс-исследованию Headhunter, 23% работодателей не намерена останавливать рабочий процесс в период с 4 по 7 мая. При этом число решивших последовать указу главы государства и уйти на длинные майские каникулы также составило 23%, передает РИА Новости.

Исследование было проведено с 23 по 25 апреля, в нем приняли участие около 200 представителей работодателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Девушки на пикнике в Измайловском парке
Девушки на пикнике в Измайловском парке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.