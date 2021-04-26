Работодатели высказали свое отношение к продлению майских праздников

В этом году россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая

Больше половины российских работодателей (54%) не определились, будут ли работать с 4 по 7 мая или сделают эти дни выходными.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. Он отметил, что это позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Согласно экспресс-исследованию Headhunter, 23% работодателей не намерена останавливать рабочий процесс в период с 4 по 7 мая. При этом число решивших последовать указу главы государства и уйти на длинные майские каникулы также составило 23%, передает РИА Новости.

Исследование было проведено с 23 по 25 апреля, в нем приняли участие около 200 представителей работодателей.

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