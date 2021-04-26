Чистый четверг: что нельзя делать в этот день

Уборка в доме - далеко не главное занятие в Чистый четверг

На протяжении всей Страстной недели Великого поста православные христиане вспоминают о последних днях Иисуса Христа на Земле. В церковной традиции эти дни именуются Великими или Страстными. Не является исключением и Великий четверг, который также принято называть Чистым четвергом. В этом году он отмечается 29 апреля. "ТВ Центр" решил разобраться, что же можно и нельзя делать в этот день.

Суть Великого четверга в первую очередь заключается в воспоминаниях о Тайной Вечери, во время которой Христос установил главное Таинство Церкви – Святое Причастие. В этот день Спаситель собрал своих ближайших учеников, дал им вино и хлеб со словами: "Приимите, ядите, это Тело Мое за вас предаваемое, и Кровь Моя, за вас изливаемая". В начале Тайной Вечери Христос омыл ноги ученикам, тем самым показав им пример истинного смирения, человеколюбия и служения ближнему. Именно в память об этом по сей день во время богослужения в кафедральных соборах архиерей омывает ноги 12 священникам или монахам. Верующие, в свою очередь, посвящают день очищению души и тела, а также уборке дома – чтобы в Великие пятницу и субботу думать не о быте, а о Христе умершем и воскресшем. Но стоит помнить, что суть Чистого четверга не в наведении порядка в жилище – в первую очередь в этот день стоит задуматься об очищении духовном.

Согласно традиции, мыться в Чистый четверг нужно не вечером, как считают многие, а утром до восхода солнца. При этом умываться следует из серебряной посуды. Ну а за неимением таковой в воду можно просто положить что-нибудь серебряное. Считается, что это поможет очиститься от грехов. Чтобы снять с себя порчу во время умывания можно говорить следующее: "Смываю то, что на меня напустили, то, чем душа и тело мается, все Чистым четвергом снимается".

С самого утра по традиции начиналась уборка в доме. Существует поверье, что если встретить Чистый четверг в грязном жилище, то весь год будут проблемы с деньгами. Первым делом хозяйки обходили весь дом с благовониями, а затем приступали к уборке. Если при наведении порядка удавалось найти пропавшую вещь, то это сулило счастье. А чтобы в доме водились деньги, в воду для мытья полов клали монетку. При этом полы нужно было мыть по направлению от порога к концу комнаты. Помогал Чистый четверг и невестам на выданье. Девушкам, желающим выйти замуж, во время уборки следовало сказать: "Как светел и красен Чистый Четверг, так и я для всех буду прекрасной".

Еще одним важным делом в Чистый четверг считалось приготовление куличей и яиц к Пасхе. Хозяйки ставили тесто рано утром, а вечером, после молитвы, начинали выпечку куличей. Пышный кулич предвещал благополучие и счастье, тогда как черствый – болезни и бедность.

Также в чистый четверг готовили особую черную соль. Для этого соль смешивали с мукой и ставили в печь на несколько часов, пока смесь не почернеет. Затем ее убирали за иконы как оберег и добавляли в блюда, когда кто-то из членов семьи заболевал. Но соль в этот день не только запасали впрок - с ее помощью решали и семейные проблемы. Чтобы родня жила в мире и не ссорилась, хозяйки посыпали хлеб солью и приговаривали: "Солю, солю, посыпаю, счастье и покой в дом возвращаю".

Чтобы в доме водились деньги, в Чистый четверг запрещено давать в долг или самим набирать долгов. Это правило касается не только денег, но и любых вещей, особенно кухонной утвари. Не стоит также поднимать деньги с земли – это сулит несчастье. Для привлечения финансов в Великий четверг нужно пересчитать все свои денежные накопления трижды – до восхода солнца, в полдень и после заката. Причем делать это нужно в тайне от всех, даже самых близких.

Узнать, что ждет в дальнейшем, в Чистый четверг можно даже просто глядя в окно. Если первым увиденным будет старый человек, это сулит неудачи. Молодой человек или собака – к счастью. Молодая девушка – счастье в семье. Ну а увиденный в окно ребенок – к учебе.

Что касается погоды, то если в Великий четверг идет дождь, то непогода продержится до конца весны. Снег говорит о жарком лете, облака предвещают хороший урожай. Если же погода переменчивая, то осенью будет мало осадков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram