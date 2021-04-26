Польша созвала совещание Вышеградской группы по "российскому вопросу"

Министры будут общаться по видеосвязи

Дипломатический кризис в отношениях Праги и Москвы обсудят в понедельник на экстренном совещании глав правительств Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Оно созывается по инициативе польского премьер-министра. А в самой Чехии сегодня обсуждают выступление президента Милоша Земана. Который не стал подтверждать бездоказательную версию о причастности российских спецслужб к взрыву на военном складе в 2014-м году.

В понедельник вечером президент Чехии ждет в своей резиденции премьер-министра Андрея Бабиша. Основная тема встречи - дипломатические разногласия между Прагой и Москвой. Впрочем, мнениями высшее руководство Республики уже успело обменяться заочно. Воскресное телеобращение Милоша Земана, с одной стороны, охладило антироссийский пыл. С другой - накалило внутреннюю обстановку и подчеркнуло глубокие противоречия в истеблишменте страны, передает "ТВ Центр".

"Нет никаких доказательств того, что два российских агента находились на территории Врбетици. Но это ни в коем случае не означает, что подозрение в их причастности к этому делу несерьёзное. Это подозрение либо должно быть доказано, либо опровергнуто. На данный момент у нас есть две версии случившегося. Оригинальная - что взрыв произошёл в результате неумелого обращения со взрывчаткой. Вторая - что это была операция внешней разведки", - заявил Милош Земан.

Свое заявление относительно взрыва семилетней давности на складе боеприпасов президент Чехии сделал на основании отчетов Службы безопасности и информации страны. К самым засекреченным деталям которых он, как первое лицо, имел доступ. И все шесть лет расследования, которое еще, кстати, не закончено - ни слова про российских агентов.

И вот уже глава чешского Сената Милош Выстрчил обрушился с упреками: глава государства озвучил информацию из еще не закрытого дела. И тем самым поставил под угрозу безопасность Республики. А первый вице-премьер Ян Гамачек и вовсе обвинил президента в игре на поле Москвы.

"Мне кажется, первая часть этой речи была по делу, а вот вторая - о неосторожном обращении с боеприпасами - совершенно ненужной. Я не знаю, зачем президент это сказал. Чехии это не помогло. И по правде говоря, наибольшую радость от этого получили, к сожалению, в Москве", - сказал он.

Оправдывая свою позицию, чешские политики-русофобы даже предъявили общественности сына одного из погибших сотрудников склада. Заявление, безусловно, рассчитано на эмоции и должно вызвать сочувствие, но вряд ли потерявший близкого родственника человек может делать объективные выводы, как заправский следователь.

Обвиняя президента Земана в том, что раскрытием деталей незавершенного расследования он ставит под угрозу безопасность страны, чешские русофобы, похоже, уже подзабыли о том, что сами же первыми обнародовали материалы дела. Их обвинения в адрес России прозвучали до оглашения официальных результатов и предъявления каких-либо доказательств. Все очень по-американски. Правда, совсем не демократично и недипломатично.

"Это убедительно доказывает, что вся ситуация срежиссирована не в Чехии. Безусловно, это навязанная повестка. Так же, как и навязанная повестка и другим странам. Например, Словакии или, например, те тезисы, о которых говорил Макрон в последних своих интервью западным СМИ. Это все часть широкой антироссийской кампании, и Земан, конечно, подчеркивает это", - рассуждает политолог Александр Асафов.

И вот уже польский премьер, известный своей антироссийской позицией, решил напомнить о себе заокеанским кураторам. Матеуш Моравецкий срочно созывает совещание глав правительств Вышеградской группы. В нее входят Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Цель мероприятия: обсудить и осудить действия Москвы на фоне последних событий в чешско-российских отношениях.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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