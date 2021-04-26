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Гинцбург определил срок окончания пандемии в России

09:20
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

К этому времени сформируется коллективный иммунитет

Сроки завершения пандемии коронавируса в России назвал руководитель Центра имени гамалеи Александр Гинцбург. По мнению врача, с большой долей вероятности говорить об этом можно будет в ноябре.
Билл Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса

"Реалистичнее все же ноябрь месяц", - ответил Гинцбург на вопрос тележурналиста Павла Зарубина в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Другие эксперты уточнили условия, при которых можно будет говорить о победе над инфекцией. Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что завершение пандемии зависит от достижения коллективного иммунитета. Поддержал Голикову и глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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