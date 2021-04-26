Россия успешно вывела на орбиту 36 британских спутников

Полет длился несколько часов

С космодрома "Восточный" в понедельник ночью стартовала ракета "Союз" с разгонным блоком "Фрегат". Аппарат вывел на расчётные орбиты 36 британских спутников связи, сообщает "ТВ Центр".

Полет продолжался около четырех часов - без сбоев и нештатных ситуаций. Это уже не первая миссия по выведению спутников OneWeb - ранее запуски проходили как с "Восточного", так и с космодромов "Байконур" и "Куру".

С учетом сегодняшнего старта на орбите работают уже 182 британских аппарата, обеспечивающих стабильность высокоскоростного интернета.

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