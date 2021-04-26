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Появилось видео признания подозреваемых в покушении на Лукашенко

11:56
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Они признали свою вину

Трое фигурантов дела о подготовке военного переворота в Белоруссии признали свою вину. Кадры, на которых обвиняемые говорят о необходимости свержения власти, показало государственное телевидение.
Кремль сообщил, что Путин и Байден обсуждали попытку переворота в Белоруссии

17 апреля президент Лукашенко сообщил о задержании группы лиц, которые, по его словам, готовили вооружённый мятеж и покушение на него и его детей. Сейчас их допрашивает КГБ, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщается, один из четверых подозреваемых имеет двойное гражданство - Белоруссии и США. По словам президента, задержанный был давно завербован американскими спецслужбами. А телеканал ОНТ указал на причастность к попытке госпереворота советника президента Байдена Майкла Карпентера. Доказать это журналисты обещали на следующей неделе.

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