Погребальные костры и карантин: третья волна пандемии накрывает новые страны

В Индии - ситуация на грани катастрофы

Сотни и тысячи погребальных костров горят прямо в центре городов по всей Индии. В стране уже вторую неделю фиксируются максимальные цифры заболеваемости коронавирусом. Очередной антирекорд в понедельник - более 350 тысяч. 2806 человек умерли. Врачи в клиниках признали свое бессилие. Не хватает медперсонала, коек и медикаментов.

Правительство отдало распоряжение прекратить использование кислорода в немедицинских целях. Но в обществе говорят - это лишь слабая попытка властей сделать хоть что-то. В то время как на фоне спада заболеваемости в конце прошлого года руководство страны посчитало, что опасность миновала и не предприняло мер для развития системы здравоохранения. Теперь премьер Моди обращается к народу по радио:

"Коронавирус проверяет нас на прочность. Есть ли предел страданиям? Многие из наших близких уже покинули нас. А ведь был момент, когда мы воспряли духом после успешной борьбы с первой волной COVID-19, но этот новый шторм потряс нацию. Чтобы выиграть войну с коронавирусом, нам придется безоговорочно следовать рекомендациям экспертов и ученых".

В Объединенных Арабских Эмиратах в знак солидарности с индийский народом башню "Бурдж-Халифа" подсветили в цвета национального флага этой страны. Между тем Дели рассчитывает на реальную помощь мирового сообщества. Нужны аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты и главное - вакцины. Только так, по мнению специалистов, можно остановить распространение инфекции в стране с населением миллиард 300 миллионов человек.

Усложняется ситуация в Европе. На Кипре введен самый жесткий карантин с начала пандемии. Комендантский час с 9 вечера до 5 утра, выходить из дома можно только раз в сутки по крайней необходимости. Закрыты рестораны и непродовольственные магазины. Режим ЧС из-за коронавируса в очередной, уже четвертый раз, продлевается в Словакии. В то же время власти Черногории сообщили, что снимают все ограничения на въезд граждан России и еще ряда стран.

В Черногории уже три месяца идет вакцинация "Спутником V". Жители страны на себе проверили его эффективность и безопасность. Как и граждане Венгрии. Правительство этой страны, первой в ЕС начавшей использование российской вакцины, опубликовало данные, согласно которым "Спутник" показывает лучшие результаты среди всех доступных на сегодня препаратов против Ковид-19. Накануне премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэл Кречмер выразил надежду, что российская вакцина вскоре будет допущена в Европу.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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