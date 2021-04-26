В Подмосковье школьница погибла в сточной канаве из-за рюкзака

Что произошло и какие версии рассматривают криминалисты?

Следственный комитет и прокуратура Подмосковья начали проверку после трагедии в Бронницах. Накануне утром в сточной канаве было найдено тело 14-летней девочки, привязанное веревкой к решетке.

На месте происшествия работают криминалисты. Полицейские рассчитывают на ранние записи. Возможно, в объектив попал момент, когда 14-летняя школьница подходила к Кожурновскому пруду в центре Бронниц. Тело девочки, привязанное верёвкой к решётке водосточной трубы, обнаружили накануне.

Это коллектор, где была обнаружена девочка (см. видео – прим. ред.). По версии следствия, другой конец веревки, который опоясывал талию подростка, был привязан к балке. Якобы, школьница пыталась достать рюкзак подруги, который провалился вниз. И для страховки повязала веревку. Но все закончилось трагически. Так ли это, сейчас выясняют следователи.

Несчастный случай – основная, но не единственная версия случившегося. При осмотре места происшествия полицейских смутила одна деталь. Это верёвка, которая была затянута вокруг тела школьницы. Альпинистская стропа с профессионально повязанным узлом. Следователи берут во внимание, что 14-летний ребёнок тоже мог основательно подойти к своей страховке перед тем, как лезть в трубу. Однако не исключают, что кто-то мог и помочь ей.

Школьница пропала ещё в пятницу. Девочка не вернулась вечером домой. С утра родители обратились в полицию, а также разместили по городу и в социальных сетях объявления о розыске. Тело ребёнка обнаружили прохожие. Сейчас к этому месту несут цветы.

Следователи продолжают опрашивать очевидцев, а также друзей и одноклассников погибшей. К выяснению обстоятельств произошедшего подключилась и прокуратура Московской области.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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