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В Москве провели благотворительный фестиваль "Дом для хвостатых на раз-два-три"

11:50
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Людям рассказали о важности гуманного отношения к животным

В Москве состоялся благотворительный фестиваль, главными героями которого стали обитатели приютов для животных. Целью мероприятия было найти новую семью для четвероногих питомцев. Поэтому фестиваль и назвали "Дом для хвостатых на раз-два-три".

Тех, кто принял такое важное и ответственное решение, консультировали специалисты. Они рассказали, как правильно заботиться о любимцах. Ещё одна задача фестиваля - привлечь больше волонтёров, а также рассказать людям о важности гуманного отношения к животным, сообщает "ТВ Центр".

"Мы пытались понять, что нужно сделать на законодательном уровне, что нужно сделать городу, чтобы в приютах ситуация была лучше, чтобы бездомных собак было меньше не только в Москве - по всей России. Мы пригласили сюда представителей других районов Москвы. Ну и, конечно, мы хотели бы, чтобы в каждом районе Москвы проходили вот такие праздники и образовательные программы для любителей животных", - рассказала председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты России, генеральный директор Центра защиты прав москвичей Светлана Разворотнева.

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