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Амурский тигр устроил переполох на китайской ферме

11:51
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Как завершилась история?

В Китае местные жители оказали амурскому тигру совсем не тёплый приём. Преследовали его на машине и даже пытались противостоять животному врукопашную.
В Приморье амурский тигр держит в страхе сразу несколько поселков

Амурский тигр навел переполох на небольшой ферме в городе Мишань в провинции Хейлунцзян. Полосатый хищник направлялся к северо-западному берегу озера Ханка в Приморском крае. А затем, уже на обратном пути, видимо, заблудился, и попал на совершенно незнакомую ему территорию.

Перепуганные китайцы попытались прогнать тигра. Ездили за ним на автомобиле, но тем самым только вызвали агрессию у животного. Дикая кошка разбила в машине стекло.

Затем один из фермеров и вовсе решил сразиться с тигром. Но хищник не стал нападать на человека. Всего лишь повалил его на землю, а сам спокойно пошел дальше.

"Я встал утром и пошел заниматься делами во дворе, как вдруг услышал рык животного. Я пошел посмотреть и увидел тигра. Тут же побежал домой, чтобы сказать семье, что у нас во дворе тигр", - рассказал фермер Чжан Шучжи.

По незнакомой территории тигр гулял почти сутки. Специалисты следили за ним даже с квадрокоптеров. Но только ночью зверя удалось обездвижить. И доставить в местный сафари-парк.

У российский ученых уже большой опыт работы с отловленными тиграми. И успешным выпуском их в дикую природу. Поэтому сейчас специалисты из Приморья по онлайн-связи рассказывают китайским специалистам, что делать с животным, как его реабилитировать, чтобы вернуть на волю. По их мнению, сделать это нужно как можно быстрее.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр".

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