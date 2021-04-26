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Офис Зеленского отказался приглашать Путина в Киев

10:05
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Там сочли это некорректным

На Украине не хотят приглашать Владимира Путина в Киев. По мнению главы офиса Владимира Зеленского, такое приглашение было бы некорректным. Об этом Андрей Ермак сказал в интервью изданию Liga.net:

– Вы готовы пригласить Владимира Путина в Киев?

– Нет, я считаю это некорректным.

Отвечая на вопрос, зачем Зеленский позвал Путина на переговоры в Донбасс, Ермак назвал это свидетельством того, что Украина готова к продолжению диалога.

"И это важно сделать там, где военнослужащие Украины каждый день защищают свою Родину и рискуют жизнью. И посмотреть в глаза людям, которые ежедневно рискуют жизнью", - заявил Ермак.

20 апреля Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. В ответ российский президент заявил, что украинскому коллеге, если тот хочет обсуждать проблему региона, сначала нужно встретиться с главами ДНР и ЛНР. Для обсуждения двусторонних отношений Путин пригласил Зеленского в Москву в удобное для него время.

В Киеве поспешили заявить, что Зеленский не примет приглашение Путина. По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, тот не может "во время войны ехать в столицу" и встречаться с руководителем "страны-агрессора" (так украинские власти называют Россию, - прим. редакции).

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