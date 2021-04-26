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Самолет с отказавшим двигателем экстренно сел в Петербурге

10:09
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

На борту находились четыре члена экипажа

Экстренную посадку совершил грузовой самолет в петербургском аэропорту Пулково. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, причиной стал отказ двигателя.
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"В 08:36 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку грузовой самолет Ан-26. На его борту находились четыре члена экипажа. Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна", - приводит "Интерфакс" сообщение пресс-службы компании "Воздушные ворота северной столицы".

Аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в полную готовность, однако посадка прошла успешно. Пострадавших нет, аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме.

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