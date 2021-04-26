В Москве ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в метро

Больше всего нарушений выявлено на входе

Более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили контролеры в транспорте Москвы с начала апреля. Больше всего нарушителей зафиксировано на входе и в поездах метро.

"Особое внимание уделяется проверкам в поездах метро. Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах", - сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

В ведомстве отметили, что контролеры совместно с сотрудниками полиции ведут проверки на перронах и в вагонах метро. Жителям столицы напоминают, что важно соблюдать эпидемиологические правила не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки. Пассажиров призывают беречь свое здоровье и здоровье окружающих, не снимать маски, передает РИА Новости.

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