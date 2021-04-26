ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в метро

10:24
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Больше всего нарушений выявлено на входе

Более 40 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили контролеры в транспорте Москвы с начала апреля. Больше всего нарушителей зафиксировано на входе и в поездах метро.
Носить или не носить: нужны ли маски после вакцинации?

"Особое внимание уделяется проверкам в поездах метро. Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах", - сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

В ведомстве отметили, что контролеры совместно с сотрудниками полиции ведут проверки на перронах и в вагонах метро. Жителям столицы напоминают, что важно соблюдать эпидемиологические правила не только на входе в транспорт, но и на протяжении всей поездки. Пассажиров призывают беречь свое здоровье и здоровье окружающих, не снимать маски, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Рейд по соблюдению перчаточно-масочного режима пассажирами
Рейд по соблюдению перчаточно-масочного режима пассажирами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.