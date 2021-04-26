В России выявили 8803 новых случая заражения COVID-19

Вылечился 6631 человек

В России за минувшие сутки выявили 8803 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2687. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 706 человек, в Подмосковье - 609.

Выздоровел за сутки 6631 человек. Скончались 356 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 4 млн 394 тысяч 639 человек. Умер 108 588 заболевший.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 128 миллионов тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 515772 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram