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Власти Турции обвинили более 500 военных в причастности к попытке госпереворота

11:02
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Прокуратура выдала ордер на задержание подозреваемых

Связь с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом стала основанием для задержания 532 военных в Турции. Ордер выдала прокуратура Стамбула и Измира. Гюллен обвиняется в организации попытки госпереворота в июле 2016 года.
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Масштабная операция по задержанию подозреваемых, в числе которых 459 действующих офицеров, проходит в 62 турецких провинциях. Уже арестованы 258 человек, сообщает агентство Anadolu.

Организацию Гюлена власти Турции называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов). Ее обвиняют в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Сам проповедник находится в США, он осудил попытку переворота и отверг обвинения. Анкара после мятежа арестовала более 80 тысяч человек.

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