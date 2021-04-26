ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Таиланд объявил о покупке 1 миллиона доз вакцины "Спутник V"

11:28
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Первая партия поступит в страну в ближайшее время

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время поступит в Таиланд. Для вакцинации населения страна приобретет 1 миллион доз российского препарата, сообщил посол Королевства Таиланд в Москве Сасиват Вонгсинсават.
Вакцина "КовиВак" поступит в российские регионы до конца недели

"Таиланд заинтересован в покупке 1 миллиона доз вакцины "Спутник V". Мы надеемся, что первая партия будет доставлена в Таиланд в ближайшее время", - сказал посол на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает ТАСС.

На днях премьер-министр королевства Прают Чан-Оча в телевизионном обращении к нации заявил, что Таиланду необходимо 100 миллионов доз вакцин от коронавируса. До конца года власти намерены привить 50 миллионов человек. По словам премьера, правительство находится в процессе переговоров о поставках 5-10 миллионов доз "Спутника V".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.