Таиланд объявил о покупке 1 миллиона доз вакцины "Спутник V"

Первая партия поступит в страну в ближайшее время

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время поступит в Таиланд. Для вакцинации населения страна приобретет 1 миллион доз российского препарата, сообщил посол Королевства Таиланд в Москве Сасиват Вонгсинсават.

"Таиланд заинтересован в покупке 1 миллиона доз вакцины "Спутник V". Мы надеемся, что первая партия будет доставлена в Таиланд в ближайшее время", - сказал посол на встрече с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, передает ТАСС.

На днях премьер-министр королевства Прают Чан-Оча в телевизионном обращении к нации заявил, что Таиланду необходимо 100 миллионов доз вакцин от коронавируса. До конца года власти намерены привить 50 миллионов человек. По словам премьера, правительство находится в процессе переговоров о поставках 5-10 миллионов доз "Спутника V".

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