Россия изменила порядок поездок дипломатов США по стране

Готовятся новые меры, отметили в МИД России
Временному поверенному в делах США на территории нашей страны вручена нота об изменении порядка поездок американских дипломатов по России. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Также в МИД проинформировали главу американской дипмиссии о том, что в ближайшее время Москва предпримет новые шаги в ответ на враждебные действия со стороны Вашингтона. В частности, это касается очередного пакета антироссийских санкций.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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