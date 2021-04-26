Россия изменила порядок поездок дипломатов США по стране

Готовятся новые меры, отметили в МИД России

Временному поверенному в делах США на территории нашей страны вручена нота об изменении порядка поездок американских дипломатов по России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Также в МИД проинформировали главу американской дипмиссии о том, что в ближайшее время Москва предпримет новые шаги в ответ на враждебные действия со стороны Вашингтона. В частности, это касается очередного пакета антироссийских санкций.

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