Телохранитель Тимати назвал размер своей зарплаты

Мужчина признался, что хотел бы прибавки к жалованию

Начальник службы безопасности рэпера Тимати Дмитрий Егоров рассказал, сколько ему платит музыкант и чем занимаются телохранители знаменитости.

Егоров заявил, что Тимати не стремится подружиться с подчиненными и поддерживает с ними исключительно рабочие отношения. Рэпер не балует работников подарками на праздники, зато не скупится в зарплате.

"У нас десять человек, которые работают на Тимати. Он хорошо платит. Хотелось бы, конечно, еще больше. Моя зарплата чуть меньше шестизначного числа в валюте. У нас шесть телохранителей и четыре водителя. В одной машине всегда едет Тимур, а во второй — его сопровождение", - рассказал Егоров.

По словам телохранителя, его рабочий день чаще всего начинается в обед и заканчивается поздно вечером. При этом рядом с Тимати всегда находятся вооруженные охранники.

Егоров отметил, что сложнее всего охранникам приходится на больших концертах Тимати. Чтобы рэпер был в полной безопасности, порой даже приходится привлекать к работе местных охранников, которые помогают сдерживать фанатов.

"Честно скажу, что музыка его мне не нравится. Русский рэп я не слушаю", - добавил телохранитель.

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