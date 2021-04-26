ФСБ ликвидировала подпольные типографии по изготовлению поддельных документов

Обвиняемые печатали документы для мигрантов

Пять подпольных типографий ликвидированы сотрудниками Федеральной службы безопасности в московском регионе. Задержаны 16 человек, которые занимались изготовлением поддельных документов для мигрантов.

"Из незаконного оборота изъято более 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций, медицинских учреждений, свыше 2,5 тысяч бланков паспортов, водительских удостоверений, миграционных карт, патентов на осуществление трудовой деятельности и иных документов", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в операции участвовали сотрудники отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Домодедово и главного следственного управления СК России по Москве. Силовую поддержку им оказала Росгвардия.

Как сообщили в столичном главке СК, обвинение предъявлено пятерым участникам группы, их заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по статье о подделке, изготовлении и сбыте поддельных документов.

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