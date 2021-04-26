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Дана Борисова обвинила в психологических проблемах дочери ее отца

12:54
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Бизнесмен перестал общаться с ребенком

Телеведущая Дана Борисова заявила, что причиной тяжелого психического состояния и панических атак ее 13-летней дочери стало отношение девочки с отцом.

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Ранее стало известно, что дочь телеведущей изрезала себе руки и ноги лезвием. Отмечается, что у девочки случилась паническая атака.

Борисова считает, что дочь таким образом выплеснула напряжение, скопившееся из-за проблем в общении с отцом Максимом Аксеновым.

"И хоть она хорохорится, что не переживает, на самом деле страшно переживает. Специалисты говорят, что ей крайне необходимо наладить с ним общение. После нового года они с папой виделись дважды, и оба раза он говорил ей гадости. Мы живем весьма рядом, и бывает, что она ходит и ищет его", - призналась ведущая.

Она добавила, что Аксенов, когда узнал о случившемся, пообещал купить дочери подарок. Но после просьбы девочки встретиться в кафе бизнесмен вновь прекратил общение с ребенком, передает "Вечерняя Москва".

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