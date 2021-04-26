Вакцину "Спутник лайт" зарегистрируют в майские праздники

Глава Минздрава поделился прогнозом

Вакцина от коронавируса "Спутник лайт" будет зарегистрирована в России в майские праздники. О планах рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Планируем в майские праздники где-то зарегистрировать", - заявил министр, выступая на Совете законодателей.

Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 - "Спутник V". В России созданы еще две вакцины от коронавируса – "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Мурашко также сообщил, что пять регионов России уже близки к победе над коронавирусом. Возбудитель заболевания в этих районах почти ликвидирован, приводит слова министра ТАСС.

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