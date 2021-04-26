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Песков сделал заявление о встрече Путина и Байдена

12:47
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Дата пока обсуждается

Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться летом, однако дата пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он не подтвердил информацию о том, что Москва и Вашингтон уже согласовали точную дату. В понедельник газета "Коммерсантъ" написала, что Байден предложил Путину встретиться в одной из европейских стран 15-16 июня.

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Пока не называлась ни одна страна", - заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Ранее президент США позвонил Владимиру Путину и предложил ему встретиться в ближайшие месяцы на нейтральной территории. О готовности принять у себя Путина и Байдена уже заявили Австрия и несколько других стран.

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