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Путин обсудил с президентом Туркменистана борьбу с коронавирусом

14:40
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

О чем еще говорили лидеры?

Совместную борьбу с коронавирусом Владимир Путин в понедельник обсудил с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре лидеры затронули актуальные вопросы сотрудничества - с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей. Подчеркнув, что стратегическое партнёрство между странами развивается успешно.

Также говорили о подготовке к Каспийскому саммиту и Каспийскому экономическому форуму, которые запланированы на этот год. Участие в них примут представители России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

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