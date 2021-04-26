Путин обсудил с президентом Туркменистана борьбу с коронавирусом

О чем еще говорили лидеры?

Совместную борьбу с коронавирусом Владимир Путин в понедельник обсудил с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в телефонном разговоре лидеры затронули актуальные вопросы сотрудничества - с акцентом на дальнейшее укрепление взаимовыгодных торгово-экономических связей. Подчеркнув, что стратегическое партнёрство между странами развивается успешно.

Также говорили о подготовке к Каспийскому саммиту и Каспийскому экономическому форуму, которые запланированы на этот год. Участие в них примут представители России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана.

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