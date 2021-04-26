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Памфилова рассказала Путину о росте доверия россиян к выборам

14:36
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Глава ЦИК представила президенту свой доклад

Развитие избирательной системы в России и ход подготовки к осенней кампании обсудил Владимир Путин с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Встреча прошла в понедельник в Кремле. Свой доклад председатель ЦИК начала с благодарности прошлому составу комиссии за создание открытого и удобного формата работы, передает "ТВ Центр".
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Путин: Я присоединяюсь к вашим словам благодарности. Но впереди у нас большая избирательная компания в ГД в регионах.

Памфилова: Да, согласна. Вот самый важный итог этих пяти лет - возросло существенно доверие и к самим выборам, и к системе избирательной. Вообще впервые выпала доля на один состав ЦИК три крупнейших кампании федеральных. И, конечно, самым главным испытанием было общероссийское голосование по Конституции. Я этого еще не говорила, но желающих среди наших оппонентов уж если не сорвать это голосование, то серьезно его дискредитировать, было более чем достаточно. Но система крепкая, она это выдержала, и наши коллеги в регионах буквально до каждого желающего проголосовать добирались: и в тайгу, и в тундру, и на море, на лошадях, на вертолётах, на лодках, как угодно, – чтобы действительно все, кто желает отдать свой голос, смогли этим воспользоваться.

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