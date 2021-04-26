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Правительство обсудило организацию детского отдыха

14:52
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

В этом году будут нововведения

Правительство выделит около пяти миллиардов рублей на компенсацию родителям половины стоимости путёвки в детские лагеря отдыха. Об этом в понедельник заявили на оперативном совещании с вице-премьерами.

Данную меру поддержки поручил проработать президент во время послания Федеральному Собранию. Уже с середины мая программой смогут воспользоваться порядка 350 тысяч школьников, сообщает "ТВ Центр".

Речь зашла и об организации детского отдыха. В этом году дети смогут посещать лагеря в других регионах. Однако контроль за соблюдением мер безопасности будет усилен. Ещё одна важная тема - электрификация частных домов и объектов малого бизнеса. Правительство сократит сроки подключения к сетям.

"Стоимость такой услуги останется прежней. Теперь электричество можно будет подключить всего за 30 дней, а не за четыре месяца, как бывало раньше. Новое правило действует для всех случаев, когда линии электропередачи находятся ближе чем в 15 метрах от дома. Обычно так оно и есть. Это избавит людей и бизнес от лишних проблем и волокиты", - отметил Михаил Мишустин.

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