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В московском метро проводят рейды по проверке масочного режима

15:02
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Првоерки идут в том числе в вагонах

В столичном метро усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Причем, пассажиров будут проверять не только на входе, но и в вагонах, передает "ТВ Центр".

Связано это с тем, что зачастую, пройдя турникет, граждане снимают средства защиты, хотя этого нельзя делать до конца поездки. С начала апреля в столичном транспорте выявлено более 40 тысяч нарушений, причем около 70 процентов приходится именно на метро. Активные проверки идут также на МЦК и МЦД.

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