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Завершается строительство станции БКЛ метро "Мичуринский проспект"

15:14
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Возведены основные конструкции

На станции "Мичуринский проспект", самой сложной на всем юго-западном участке Большой кольцевой линии метро, завершено строительство основных конструкций.
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До этого много времени потребовалось, чтобы переложить большое количество коммуникаций. Сейчас строители приступают к монтажу инженерных систем, внутреннего обеспечения. А в середине мая стартует и отделка будущей станции, сообщает "ТВ Центр".

"Весь участок, юго-западный участок, начиная, как я уже сказал, от "Давыдовкой" до "Новаторов", мы планируем завершить до конца года. То есть построить его и подготовить для пуска с пассажирами. Работы развернуты на всех участках, в принципе, на всех станциях, работа напряженная, работы очень много, но мы уверены, что мы шаг за шагом с этой задачей справимся", - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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