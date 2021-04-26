ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московское метро готовят к лету

15:15
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Там проводят тщательную уборку

В Московском метро завершается подготовка к летнему сезону. Прежде всего, вычищают платформы и вестибюли. Фасады, колоны и пассажирскую зону тщательно промывают при помощи специального оборудования. После чего дезинфицируют, передает "ТВ Центр".
В Москве ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в метро

В узких и труднодоступных местах работы ведутся вручную. От зимней копоти и пыли очищено более 70 процентов стеклянных поверхностей, это почти 114 тысяч квадратных метров. Кроме того, в переходах продолжают снимать вторые - зимние двери.

"До конца апреля будет снято немногим более 5000 дверей. Когда в среднем на улице устанавливается температура +18 градусов, мы вентиляцию в московском метрополитене переводим в специальный режим, поэтому воздухообмен в пассажирской зоне происходит до пяти раз в час. Поэтому в летний период в Московском метрополитене зачастую комфортнее, чем на улице", - рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Генеральная уборка в метро
Генеральная уборка в метро
Уборка и дезинфекция вагонов метро
Уборка и дезинфекция вагонов метро
Уборка и дезинфекция вагонов метро
Уборка и дезинфекция вагонов метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.