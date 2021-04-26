Московское метро готовят к лету

Там проводят тщательную уборку

В Московском метро завершается подготовка к летнему сезону. Прежде всего, вычищают платформы и вестибюли. Фасады, колоны и пассажирскую зону тщательно промывают при помощи специального оборудования. После чего дезинфицируют, передает "ТВ Центр".

В узких и труднодоступных местах работы ведутся вручную. От зимней копоти и пыли очищено более 70 процентов стеклянных поверхностей, это почти 114 тысяч квадратных метров. Кроме того, в переходах продолжают снимать вторые - зимние двери.

"До конца апреля будет снято немногим более 5000 дверей. Когда в среднем на улице устанавливается температура +18 градусов, мы вентиляцию в московском метрополитене переводим в специальный режим, поэтому воздухообмен в пассажирской зоне происходит до пяти раз в час. Поэтому в летний период в Московском метрополитене зачастую комфортнее, чем на улице", - рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

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