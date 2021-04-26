Пострадавшая от мошенников москвичка стала жертвой лжеюристов

Одни мошенники обещали ей помочь вернуть украденное другими

В Москве задержали группу лжеюристов, обманувшие пенсионерку на миллионы рублей. Пожилая москвичка обратилась в фирму в надежде вернуть похищенные сбережения. Местные специалисты пообещали не только выиграть дело, но и взыскать денежную компенсацию. Вот только, заплатив огромные деньги, клиентка результатов так и не дождалась.

Рабочий день в этой компании с утра не задался, размеренный ход офисной жизни был внезапно нарушен.

— Вы клиент?

— Да, я клиент. Обманутый, причём, клиент.

И пришёл этот клиент не один, а с сотрудниками Отдела экономической безопасности столичного УВД, чтобы спросить, где деньги? По информации от потерпевших, заплативших этим людям немалые средства за юридические услуги, здесь не работают, а обманывают.

— Какую сумму внесли?

— 405 тысяч рублей.

Первый договор – 100 тысяч. Второй договор – 840 тысяч. Третий - 300 тысяч. И теперь они деньги не возвращают.

А ведь обещали не только решение вопросов, но и денежную компенсацию. В процессе лишь увеличивался аппетит. Денежные переводы в компанию уходили один за другим, начались отписки и отговорки.

— Данная гражданка обещала вам возмещение денежных средств?

— Обещала. Да. Я не видела ни одного документа. Все это только на словах.

Если верить словам самих работников, якобы юристов, работали они, как настоящие альтруисты и бессребреники, бесплатно.

— Денежные средства получали от граждан?

— За что, за консультации?

— Нет. Консультация бесплатная.

— И человек уходит бесплатно?

— Да.

Куда и кому уходили деньги, - не знают. Как не знают и самого руководителя своей же компании.

— Здесь присутствует ваш руководитель?

— В данный момент нет.

— Как его зовут?

— В смысле?

Кассовый аппарат, компьютеры, документы - все это тщательно изучат следователи в рамках уголовного дела. По подозрению в мошенничестве задержаны организаторы схемы - мужчина и женщина.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемые заключены под стражу. В настоящий момент есть основания полагать, что задержанные подозреваемые причастны еще к 6 аналогичных эпизодов. Расследование УД продолжается", - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

10 граждан, якобы нанятых юридической фирмой, доставлены в территориальный отдел полиции. Какого-либо договора, подтверждающего их трудоустройство, ни у одного не оказалось.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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