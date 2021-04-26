Автомобиль влетел в подземный переход в Москве

Подробности аварии

На Варшавском шоссе минувшим вечером в подземный переход влетела иномарка. Авария произошла неподалеку от Нахимовского проспекта. Судя по всему, машина потеряла управление, врезалась в парапет и по инерции "нырнула" в переход, передает "ТВ Центр".

Людей в это время на лестнице не было, пострадал только водитель - у него легкие травмы лица. Пассажирка отделалась испугом. А вот у автомобиля повреждение серьезные. Чтобы его вытащить, пришлось вызывать подъемный кран.

По предварительной информации, иномарка была взята в аренду. А причиной ДТП могло стать превышение скорости.

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