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Теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы запустят 1 мая

15:19
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Готовы ли к такой интенсивной работе речные трамваи и какие поездки самые выгодные?

От Химок до столицы - без пробок! Долгожданные теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы запустят с 1 мая. Первый - кольцевой, второй -  обычный, но оба позволят горожанам существенно сэкономить в пути не только время и нервы, но ещё и деньги.

Зимой суда прошли полный технический осмотр и ремонт, и теперь, с началом нового сезона, парк в полной готовности. Тем более, что спрос на речные прогулки есть всегда - даже в непогоду.

В этом году трамвайчики начали ходить между Северным речным вокзалом и Химками. Это целых два маршрута - первый проходит через причалы "Маяк", "Эко-берег", "Химки" и "Захарково". В этом направлении суда курсируют с 10 утра до 9 вечера, дорога занимает чуть больше получаса и обойдётся в 250 рублей. Но есть и другой путь.

Теперь с одного берега Москва-реки на другой можно будет добраться не больше, чем за 10 минут. Минуя пробки и плохое настроение. Этот маршрут будет работать исключительно в часы пик - с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Он станет кольцевым - теплоходы будут курсировать между жилым комплексом "Маяк", причалами "Химки" и "Эко-берег". Такой транспортной альтернативы здесь не было никогда.

Кольцевой маршрут начнёт работу первого мая, а пассажиры уже возлагают на него большие надежды. Он сэкономит пассажирам не только время, но и деньги - проезд обойдётся в 50 рублей, если покупать разовый билет, и всего в 37 рублей по карте "Тройка". В планах - ввести безлимитный билет на целый день для обоих маршрутов. По ним будут курсировать 5 теплоходов с 15-минутным интервалом, перевозя ежедневно до 8000 пассажиров. Всё это стало возможным после реконструкции Северного речного вокзала.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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