Кремль отреагировал на заявление Зеленского о минском формате

Высказывание украинского президента сочли очередным тревожным сигналом

Заявление президента Украины о необходимости изменения минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе – очередной тревожный сигнал. Зеленский хочет положить конец минскому процессу, делают вывод в Кремле.

"Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial times. В этом интервью президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее. Это очередной тревожный сигнал", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что подобные заявления в такой непростой ситуации лишний раз демонстрируют: Киев хотел бы минский процесс видоизменить. А видоизменить этот процесс, не положив ему конец, невозможно, заключил представитель Кремля.

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