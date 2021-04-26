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Кремль отреагировал на заявление Зеленского о минском формате

12:50
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Высказывание украинского президента сочли очередным тревожным сигналом

Заявление президента Украины о необходимости изменения минского формата переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе – очередной тревожный сигнал. Зеленский хочет положить конец минскому процессу, делают вывод в Кремле.
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"Есть смысл обратить внимание на интервью президента Украины Зеленского газете Financial times. В этом интервью президент говорил о необходимости изменения минского формата, добавления других стран и так далее. Это очередной тревожный сигнал", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что подобные заявления в такой непростой ситуации лишний раз демонстрируют: Киев хотел бы минский процесс видоизменить. А видоизменить этот процесс, не положив ему конец, невозможно, заключил представитель Кремля.

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