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Миллионы цветов украсят Москву в этом году

15:20
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Первые цветы уже начали радовать москвичей

Миллионы тюльпанов распустятся в этом году к майским праздникам, а некоторые первоцветы радуют москвичей уже сейчас. На Пушкинской площади сегодня начали высаживать виолы - фиолетовые, белые, бордовые, оранжевые, передает "ТВ Центр".

Рассаду размещают в подготовленный заранее грунт, причём так, чтобы получился определённый узор. Нежные однолетники нужно периодически менять, чтобы живой ковёр "продержался" до осени.

Чуть позже компанию первоцветам составят розы и пионы. Кстати, как подчеркнули в комплексе городского хозяйства, их аромат абсолютно безопасен - в Москве высаживают только гипоаллергенные цветы.

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