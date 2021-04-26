В Московском детском театре теней показали спектакль по Достоевскому

Зрителей ждет неожиданный финал

В Московском детском театре теней - премьера! "Так и не написанная история" - вольная фантазия сразу по двум рассказам Достоевского. Вообще Фёдора Михайловича считают писателем сложным и совсем не детским. Авторы постановки решили сломать этот стереотип, добавив ещё и свой, весьма неожиданный, финал.

Рождественская ночь может быть полна и радостью, и горем. В то время, когда город утопает в волшебной атмосфере, есть те, кто думает только о том, как выжить. Никакой праздник не может отвлечь мальчика от голода.

Похожий сюжет Достоевский подсмотрел на улице, когда в 1876 году с маленькой дочкой шел на елку, организованную клубом художников. Позже из этого получился рассказ "Мальчик у Христа на Елке". В Московском детском театре теней в честь 200-летия писателя придумали вольную фантазию на тему этого сюжета и еще одного святочного - "Елка и свадьба". Все вместе закрутилось в тенях и превратилось в спектакль под названием "Так и не написанная история". На сцене ее все же пытается написать - бедный писатель. Из окна он видит голодного мальчика и хочет ему помочь, но не может.

"Это собирательный образ. Ну, у Достоевского, кстати, есть качества этого человека, были чуть-чуть. Он тоже, он очень милосерден - Достоевский. Его фраза: "Никакая мировая гармония не стоит слезы ни одного замученного ребенка", - говорит режиссер Лариса Волкова.

Совсем недетские истории все же для детей. О милосердии, о сострадании и любви к ближнему. О силе духа, которая нужна, чтобы противостоять ударам судьбы и оставаться при этом человеком.

А еще о юношеской любви и денежном расчете, который не даст мечтам сбыться. Здесь можно заглянуть в окна Петербурга XIX века в роскошные бальные залы и бедные каморки. Яркие образы рисуют не только традиционные теневые куклы, но и видеопроекции.

"С таким большим количеством видеопроекции мы еще не работали. Здесь действительно сложно, потому что куклы очень легкие, артистам нужно держать, контролировать уровень. Помимо того, что они должны быть в образе, играть персонажей, они должны контролировать уровень куклы относительно изображения, расстояния от экрана", - объясняет худрук Московского детского театра теней Виктор Платонов.

Писатель, который все время наблюдал за происходящим за окном, все-таки не выдерживает и идет на улицу к несчастному мальчику.

"Человек же не сначала побежал. Он сначала испугался. Гордыня. То, что и нас преследует людях, то и в этом человеке есть. Но он смог это побороть. Вот он хотя бы попытался. Да, он не успел. Но он побежал, он попытался. Он не спас", - говорит режиссер.

Но это еще не финал. У всех святочных рассказов все же должна быть счастливая развязка, но о ней можно узнать только в зрительном зале театра теней.

Екатерина Гоголева, Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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