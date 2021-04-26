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Сергей Соседов рассказал, как ему живется в "двушке" с мамой

12:55
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Музыкальный критик справляется с домашними делами сам

Известный музыкальный критик Сергей Соседов признался, что живет в небольшой "двушке" с мамой. При этом он заявил, что самостоятельно справляется со всеми домашними хлопотами.
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По словам Соседова, сейчас ему не нужна помощь домработницы. Критик отметил, что в домашних делах ему помогает "замечательный пылесос".

"Нам с мамой хорошо в двухкомнатной квартире. Она у нас всего 57 квадратных метров", - рассказал музыкальный критик.

При этом он допустил, что в дальнейшем, если мама станет чувствовать себя хуже, то помощница по хозяйству действительно может понадобиться. Другим условием, при которой у него в квартире может появиться домработница, Соседов назвал "колоссальную занятость".

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