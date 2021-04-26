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Песков рассказал о планах Путина на праздники

13:16
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Россияне отдыхают с 1 по 10 мая

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, чем глава государства будет заниматься во время длинных майских праздников.
Песков заверил, что ресурсов для реализации президентских инициатив хватит

Представитель Кремля отметил, что повседневные заботы президента нельзя отложить на время праздников. Однако никаких официальных мероприятий в эти дни у Путина не запланировано, передает РИА Новости.

"Мы неоднократно говорили, что по сути обязанности президента подразумевают постоянное функционирование, потому что постоянный документооборот тех документов, которые должен принимать, рассматривать и подписывать глава государства, оперативные вопросы, доклады ведомств - это процессы, которые не знают выходных", - подчеркнул Песков.

Ранее президент России Владимир Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными. Он отметил, что это позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

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