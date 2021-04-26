Румыния высылает военного атташе посольства России

В МИД вызвали посла России в Бухаресте

Помощник военного атташе в Румынии Алексей Гришаев объявлен персона нон грата. В Бухаресте заявили, что действия дипломата противоречат положениям Венской конвенции.

"МИД Румынии сообщает, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии, где глава ведомства Богдан Ауреску сообщит ему о решении румынских властей.

Ранее Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов. После того, как Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства, Прага призвала страны ЕС поддержать ее в конфронтации с Москвой, передает ТВЦ.

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