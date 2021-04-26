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Испытания новейшей ракеты ПРО показали на видео

14:43
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Запись обнародовало Минобороны

В понедельник Министерство обороны обнародовало кадры испытательного пуска новой ракеты ПРО. Его провели Воздушно-космические силы России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает "ТВ Центр".
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с фрегата

В военном ведомстве отметили, что боевые расчёты успешно справились с задачей и поразили условную цель с заданной точностью. А сама ракета в очередной раз подтвердила заложенные разработчиками характеристики.

Система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов вероятного противника с воздуха или из космоса.

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