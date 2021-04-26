Испытания новейшей ракеты ПРО показали на видео

Запись обнародовало Минобороны

В понедельник Министерство обороны обнародовало кадры испытательного пуска новой ракеты ПРО. Его провели Воздушно-космические силы России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщает "ТВ Центр".

В военном ведомстве отметили, что боевые расчёты успешно справились с задачей и поразили условную цель с заданной точностью. А сама ракета в очередной раз подтвердила заложенные разработчиками характеристики.

Система противоракетной обороны предназначена для защиты от ударов вероятного противника с воздуха или из космоса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram