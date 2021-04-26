В Москве обсудили повышение стипендий до прожиточного минимума

Это бы позволило студентам посвящать больше времени учебе

Перспективы повышения стипендий до прожиточного минимума обсудили в понедельник в Москве на встрече со студенческой молодёжью. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отметили участники, такое решение позволит молодым людям полностью сконцентрироваться на учёбе и не задумываться о финансах, которых порой не хватает даже на самое необходимое. Чтобы обеспечить себя, многие устраиваются на работу, а это сказывается на качестве получаемого образования.

"Получается, что они ни профессиональных навыков толком не получают, ни учиться не успевают, а ведь многие профессии требуют полной самоотдачи на учёбе, получается, тогда каких мы с вами получим учителей, врачей или лётчиков, если они не будут посвящать всё своё время учёбе и полностью отдавать себя на учёбе", - заявил член Общественной палаты России, создатель сети социальных аптек "Аптеки Столички" Евгений Нифантьев.

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