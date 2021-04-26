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Путин обсудил с Асадом поставки российских вакцин от коронавируса

14:01
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Говорили и о развитии экономических и гуманитарных связей

Вопрос поставки российских вакцин от коронавируса в Сирию обсудили в телефонном разговоре президенты России и Сирии. Владимир Путин и Башар Асад также поговорили о дальнейшем развитии торгово-экономических связей двух стран.
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"Подробно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, прежде всего, перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и гуманитарных связей, а также взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин", - сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили обстановку в Сирии. Путин и Асад уделил особое внимание продвижению межсирийского мирного процесса в рамках деятельности Конституционного комитета. В пресс-службе отметили, что разговор состоялся по инициативе сирийской стороны.

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