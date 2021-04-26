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Песков разъяснил работодателям указ о майских праздниках

14:10
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Президент объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая

Работодателей не станут как-либо наказывать за решение работать с 4 по 7 мая, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Работодатели высказали свое отношение к продлению майских праздников

Ранее президент объявил дни с 1 по 10 мая нерабочими. Он отметил, что это позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Есть предприятия, которые не останавливаются, есть предприятия, которые работают в выходные дни - они соответственно так же будут работать. Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, которые, вернее, действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация", - объяснил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что работодателей в случае неисполнения указа президента наказывать не будут, передает РИА Новости.

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