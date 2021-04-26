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Зеленский объявил о подготовке встречи с Путиным

14:36
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Поручение дано офису президента Украины

Владимиру Зеленскому кажется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным все же состоится. Украинский лидер заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать переговоры.
Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе

"Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться", - заявил Зеленский журналистам.

Ранее президент Украины в видеообращении предложил российскому лидеру встретиться в Донбассе. Владимир Путин позже, отвечая журналистам, заметил, что в Донбассе Зеленскому надо вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Но для встречи с президентом России он может приехать в Москву.

Теперь Зеленский заявляет, что ему "важна суть встречи, а где именно она будет - это детали". Украинский лидер добавил, что готов обсуждать во время встречи, в том числе, вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, передает ТАСС.

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