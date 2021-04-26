Зеленский объявил о подготовке встречи с Путиным

Поручение дано офису президента Украины

Владимиру Зеленскому кажется, что встреча с президентом России Владимиром Путиным все же состоится. Украинский лидер заявил, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать переговоры.

"Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтоб он связывался с администрацией президента Путина, чтоб они нашли взаимопонимание, определили сроки и место, где мы могли бы встретиться", - заявил Зеленский журналистам.

Ранее президент Украины в видеообращении предложил российскому лидеру встретиться в Донбассе. Владимир Путин позже, отвечая журналистам, заметил, что в Донбассе Зеленскому надо вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Но для встречи с президентом России он может приехать в Москву.

Теперь Зеленский заявляет, что ему "важна суть встречи, а где именно она будет - это детали". Украинский лидер добавил, что готов обсуждать во время встречи, в том числе, вопрос о положении русскоязычного населения и православной церкви на Украине, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram