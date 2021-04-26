Гинцбург допустил увеличение интервала между дозами "Спутника V"

На вызываемый вакциной иммунный ответ это не повлияет

Директор центра имени Гамалеи - разработчика вакцины от коронавируса "Спутник V" - Александр Гинцбург заявил, что интервал между первой и второй дозами препарата можно увеличить.

"С ранее утвержденного 21 дня до 3 месяцев. Увеличение интервала не повлияет на вызываемый вакциной иммунный ответ, а в некоторых случаях усилит и продлит его", - приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее Гинцбург назвал реалистичные, с его точки зрения, сроки завершения пандемии коронавируса в России. Как отметил врач, это может быть ноябрь 2021 года.

На прошлой неделе гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация заинтересована в широком использовании "Спутника V".

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