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Канцлер Австрии выступил против новых антироссийских санкций ЕС

14:48
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Постоянное обострение - бесперспективный путь

Австрия выступает против дополнительных санкций в отношении России со стороны Евросоюза. Об этом в понедельник заявил канцлер страны Себастьян Курц.
Австрия призвала ЕС отказаться от антироссийских санкций

Как подчеркнул политик, Европа не должна постоянно обострять отношения с Москвой. Вместе с тем Курц заметил, что мир в Европе возможен только вместе с Россией, а не в условиях противостояния с ней.

"Нужна деэскалация. Это сложно, но постоянное обострение - это не путь, по которому мы хотим идти", - подчеркнул Курц в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.

Ранее стало известно, что Вена ожидает партию в миллион доз российского препарата для профилактики COVID-19 "Спутник V". "Мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест", - сказал Курц.

На прошлой неделе Евросоюз предложил России возродить двусторонний диалог по вопросам ядерного оружия. Вместе с тем источник в ЕС рассказал журналистам, что сейчас объединение не работает над новыми антироссийскими санкциями.

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