МИД России пообещал Бухаресту ответ на высылку дипломата

Процедура ответных мер послу Румынии известна

Россия ответит Румынии на высылку сотрудника своего посольства в Бухаресте. Процедура румынскому посольству хорошо известна, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Посол Румынии в России хорошо знаком с процедурой ответных мер", - прокомментировала Захарова действия румынских властей.

Ранее стало известно, что помощник военного атташе России в Румынии Алексей Гришаев объявлен персона нон грата. В Бухаресте заявили, что действия дипломата противоречат положениям Венской конвенции, передает РИА Новости.

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