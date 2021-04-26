МИД России пообещал Бухаресту ответ на высылку дипломата

Процедура ответных мер послу Румынии известна
Россия ответит Румынии на высылку сотрудника своего посольства в Бухаресте. Процедура румынскому посольству хорошо известна, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Посол Румынии в России хорошо знаком с процедурой ответных мер", - прокомментировала Захарова действия румынских властей.
Ранее стало известно, что помощник военного атташе России в Румынии Алексей Гришаев объявлен персона нон грата. В Бухаресте заявили, что действия дипломата противоречат положениям Венской конвенции, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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